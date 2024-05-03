Тимошко: враг будет бить на Пасху, у храмов Харьковщины выставят полицию

Военные РФ с большой вероятностью будут наносить удары по Харьковской области 4 и 5 мая, несмотря на пасхальные праздники, отметил в эфире «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Хочу обратиться ко всем жителям Харькова и области и напомнить, что каких-либо праздников в стране соседней нет. Это варвары, которые даже на Одина уже давно не молятся. Поэтому следует ожидать ударов как сегодня, хоть Страстная пятница, так и завтра, и послезавтра. Поэтому мы обращаемся, призываем людей не игнорировать сигналы тревоги. Враг будет бить», — сказал Тимошко.

По данным пресс-службы облуправления Нацполиции, на Пасху более половины личного состава будет задействовано в охране общественного порядка вблизи 254 церквей и на кладбищах. В местах массового скопления людей будут работать взрывотехники и кинологи.

Напомним, в Харькове и области на Пасху не изменят продолжительность комендантского часа. Он будет длиться с 23:00 до 05:00.