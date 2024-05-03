Синегубов: о комендантском часе на Пасху и посещении кладбищ на Харьковщине

В Харькове и области на Пасху не изменят продолжительность комендантского часа. Он продлится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что подразделения Нацполиции будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечивать правопорядок. Решение о дополнительных мерах безопасности было рассмотрено на Совете обороны области.

«Далее у нас будет усилена коммуникация относительно церквей, проведения определенных обрядных мероприятий, чтобы не было скопления людей. Это основное у нас будет требование», – отметил Синегубов.

Также в ХОВА не рекомендуют посещать кладбища на деоккупированных территориях области. Все они потенциально опасны.

«Об ограничении посещения кладбищ, этот вопрос был рассмотрен на районных заседаниях советов оборон, чтобы принять решение по своим территориям. Мы прогнозируем ограничения по Богодуховскому, Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому, Изюмскому районам. Если актов о разминировании кладбищ нет, будут приняты соответствующие запреты на посещение», — уточнил глава ХОВА.

Жителей города и области на Пасху в ХОВА призывали быть максимально внимательными и осторожными. Ведь враг коварно обстреливает населенные пункты посреди дня. Так что просят избегать мест массового скопления и провести пасхальные праздники дома.