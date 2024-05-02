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Без крестного хода: священник рассказал, когда в Харькове будут святить паски

Культура 22:49   02.05.2024
Елена Нагорная
Без крестного хода: священник рассказал, когда в Харькове будут святить паски Фото: храм святого Иоанна Богослова

Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове начнут утром в Великую субботу, продолжат днем, а также будут делать это в воскресенье. Ночной службы, как и в предыдущие годы, из-за комендантского часа не будет, также из соображений безопасности в воскресенье не будут проводить крестный ход.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Маринчак, в Страстную пятницу, 3 мая, литургия не совершается, ведь в этот день умер Христос. В 12:30 начнется первая служба, а в 14:00 — вечерня.

«Это очень важно — это чин погребения Христова. Это будет завтра. А в субботу утром у нас литургия, а после нее — первое освящение пасок. Если кому-то надо, потому что нет времени прийти позже в субботу или в воскресенье — такое бывает. Заботы мира сего иногда нас гнетут. Затем, в 14:00, будет короткое богослужение — последнее богослужение Страстной субботы, полунощница… На том наше богослужение завершится, потому что вы знаете о комендантском часе. Ночной службы быть не может, к сожалению. После полунощницы мы снова будем освящать куличи какое-то достаточно длительное время, чтобы люди успели», — сказал священник.

Пасхальная утреня начнется в воскресенье в 9:00, без крестного хода.

«В условиях нашего существования это сейчас не подходит, к сожалению. Но утреня есть утреня. И поется: «Христос воскрес из мертвых», а весь храм отвечает: «Воистину воскрес!» Все-таки самый большой праздник для нас — это Пасха, самый большой подъем — это утреня. Хождение ночью вокруг храма со свечами и когда поют все время. Все это чрезвычайные вещи, которые очень много нам дают…», — вспомнил Маринчак.

Священник констатировал, что сейчас Украина переживает тяжелые времена, и ранее он понял, что именно пасхальное богослужение должно вдохновлять людей, чтобы они не теряли волю к жизни и борьбе, действию и движению.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 22:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освящать пасхальные корзины в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове начнут утром в Великую субботу, продолжат днем, а также будут делать это в воскресенье".