Без хресної ходи: священник розповів, коли в Харкові освячуватимуть паски

Освячувати великодні кошики у храмі святого Іоана Богослова (ПЦУ) у Харкові розпочнуть зранку у Велику суботу, продовжать удень, а також робитимуть це в неділю. Нічної служби, як і в попередні роки, через комендантську годину не буде, також з міркувань безпеки в неділю не проводитимуть хресну ходу.

Як розповів настоятель храму протоієрей Віктор Маринчак, у Страсну п’ятницю, 3 травня, літургія не звершується, адже цього дня помер Христос. О 12:30 розпочнеться перша служба, а о 14:00 – вечірня.

“Це дуже важливо – це чин погребіння Христового. Це буде завтра. А у суботу зранку в нас літургія, а після неї – перше освячення пасок. Якщо комусь треба, бо немає часу прийти пізніше в суботу або в неділю – таке буває. Турботи світу цього інколи нас гнітять. Потім, о 14:00, буде коротке богослужіння – останнє богослужіння Страсної суботи, полуношниця… На тому наше богослужіння завершиться, бо ви знаєте про комендантську годину. Нічної служби бути не може, на жаль. Після полуношниці ми знову будемо освячувати паски якийсь досить тривалий час, щоби люди встигли», — сказав священник.

Великодня утреня розпочнеться в неділю о 9:00, без хресної ходи.

“В умовах нашого існування це зараз не підходить, на жаль. Але ж утреня є утреня. І співається: “Христос воскрес із мертвих”, а весь храм відповідає: “Воістину воскрес!” Все-таки найбільше свято для нас – це Великдень, найбільше піднесення – це утреня. Ходіння вночі навколо храму зі свічками й коли співають весь час. Усе це надзвичайні речі, які дуже багато нам дають”, – згадав Маринчак.

Священник констатував, що зараз Україна переживає тяжкі часи, і раніше він зрозумів, що саме великоднє богослужіння має надихати людей, щоб вони не втрачали волю до життя і боротьби, дії та руху.

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