Ціни на великодню випічку проаналізували в Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради повідомив, що паски подорожчали за рік на 25%.

“Харківські виробники пропонують широкий асортимент великодньої випічки (традиційні, бездріжджові та сирні паски, панетоне, крафіни тощо). Залежно від складу та оздоблення в різних мережах супермаркетів паски коштують від 25 грн/100 г та від 60 грн/300 г; в кафе та мініпекарнях – від 60 грн/120 г та від 250 грн/500 г. Порівняно з минулим роком паски подорожчали на 25%“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

У мерії подорожчання пояснили зростанням цін на складові випічки: вершкове масло, молоко та дріжджі, а також подорожчанням енергоносіїв.