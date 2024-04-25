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Ціни на великодню випічку проаналізували в Харкові

Економіка 11:04   25.04.2024
Оксана Горун
Ціни на великодню випічку проаналізували в Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради повідомив, що паски подорожчали за рік на 25%.

“Харківські виробники пропонують широкий асортимент великодньої випічки (традиційні, бездріжджові та сирні паски, панетоне, крафіни тощо). Залежно від складу та оздоблення в різних мережах супермаркетів паски коштують від 25 грн/100 г та від 60 грн/300 г; в кафе та мініпекарнях – від 60 грн/120 г та від 250 грн/500 г. Порівняно з минулим роком паски подорожчали на 25%“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

У мерії подорожчання пояснили зростанням цін на складові випічки: вершкове масло, молоко та дріжджі, а також подорожчанням енергоносіїв.

Читайте також: Скільки коштують продукти для великодньої випічки у Харкові: ціни

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради повідомив, що паски подорожчали за рік на 25%".