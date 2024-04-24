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Скільки коштують продукти для великодньої випічки в Харкові: ціни

Економіка 09:36   24.04.2024
Оксана Горун
Скільки коштують продукти для великодньої випічки в Харкові: ціни

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради проаналізував ціни на продукти, які потрібні для святкової випічки, та порівняли їх із торішніми.

“Порівняно з передвеликоднім періодом минулого року борошно подорожчало на 6%, свіжі дріжджі – на 5,8%, яйця курячі подешевшали на 35%, цукор – на 12%”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Середні ціни на ключові великодні продукти нині такі:

💰 Пшеничне борошно вищого ґатунку – 19,2 грн/кг;

💰 цукор – 30,6 грн/кг;

💰 сухі дріжджі – 9,4 грн/11 г;

💰 свіжі дріжджі – 12,75 грн/100 г;

💰 ванілін – 5,2 грн/2 р.

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“Одним із найзатребуваніших продуктів до Великодня є курячі яйця. Ціни на них залежать від розміру, виробника, торгової марки. У супермаркетах курячі яйця в упаковці коштують від 35 до 60 грн/10 шт., без упаковки – близько 23,7 грн/10 шт. На ринках міста ціни на яйця становлять від 30 до 47 грн/10 шт.”, – поінформували в мерії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради проаналізував ціни на продукти, які потрібні для святкової випічки, та порівняли їх із торішніми".