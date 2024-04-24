Сколько стоят продукты для пасхальной выпечки в Харькове: цены
Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проанализировал цены на продукты, которые потребуются для праздничной выпечки, и сравнили их с прошлогодними.
«По сравнению с предпасхальным периодом прошлого года мука подорожала на 6%, свежие дрожжи — на 5,8%, куриные яйца подешевели на 35%, сахар — на 12%», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Средние цены на ключевые пасхальные продукты сейчас такие:
💰 Пшеничная мука высшего сорта — 19,2 грн/кг;
💰 сахар – 30,6 грн/кг;
💰 сухие дрожжи — 9,4 грн/11 г;
💰 свежие дрожжи – 12,75 грн/100 г;
💰 ванилин – 5,2 грн/2 г.
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«Одним из самых востребованных Пасхальных продуктов являются куриные яйца. Цены на них зависят от размера, производителя, торговой марки. В супермаркетах куриные яйца в упаковке стоят от 35 до 60 грн/10 шт., без упаковки – около 23,7 грн/10 шт. На рынках города цены на яйца составляют от 30 до 47 грн./10 шт.», — проинформировали в мэрии.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: выпечка, новости Харькова, пасха, цены;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 09:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проанализировал цены на продукты, которые потребуются для праздничной выпечки, и сравнили их с прошлогодними".