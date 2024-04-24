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Сколько стоят продукты для пасхальной выпечки в Харькове: цены

Харьков 09:36   24.04.2024
Оксана Горун
Сколько стоят продукты для пасхальной выпечки в Харькове: цены

Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проанализировал цены на продукты, которые потребуются для праздничной выпечки, и сравнили их с прошлогодними.

«По сравнению с предпасхальным периодом прошлого года мука подорожала на 6%, свежие дрожжи — на 5,8%, куриные яйца подешевели на 35%, сахар — на 12%», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Средние цены на ключевые пасхальные продукты сейчас такие:

💰 Пшеничная мука высшего сорта — 19,2 грн/кг;

💰 сахар – 30,6 грн/кг;

💰 сухие дрожжи — 9,4 грн/11 г;

💰 свежие дрожжи – 12,75 грн/100 г;

💰 ванилин – 5,2 грн/2 г.

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«Одним из самых востребованных Пасхальных продуктов являются куриные яйца. Цены на них зависят от размера, производителя, торговой марки. В супермаркетах куриные яйца в упаковке стоят от 35 до 60 грн/10 шт., без упаковки – около 23,7 грн/10 шт. На рынках города цены на яйца составляют от 30 до 47 грн./10 шт.», — проинформировали в мэрии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проанализировал цены на продукты, которые потребуются для праздничной выпечки, и сравнили их с прошлогодними".