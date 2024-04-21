Цены на яйца продолжают падать: какие еще продукты подешевели в Харькове
Мониторинг средних розничных цен на продукты и топливо в Харькове в апреле провело облуправление Госпродпотребслужбы.
Как сообщают в ведомстве, подешевели следующие продукты: яйца куриные категории С-1 — на 6,81 грн (15,6%), морковь — на 1,84 грн (13,7%), подсолнечное масло — на 6,3 грн (9,9%), мука — на 1,06 грн (5,93%), лук репчатый — на 0,95 грн (5,7%), гречневая крупа — на 1,60 грн (4,98%), сахар — на 0,6 грн (2%), овсяная крупа — на 0,87 грн (2%).
В то же время выросли цены на говядину — на 29,88 грн (11,9%), свинину — на 15,78 грн (9,1%), куриные тушки — на 5,68 грн (6,1%).
Также повысились цены на топливо. В частности стоимость бензина марок А-92 и А-95 выросла на 1,54 грн/л (3%), а на дизтопливо — на 1,09 грн/л (2%).
Ранее в ГУ статистики в Харьковской области сообщали, что потребительские цены в регионе в марте в сравнении с февралем выросли на 0,7%, а с начала года — на 1,4%. При этом продукты и безалкогольные напитки в марте в сравнении с февралем подешевели на 0,2%.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: продукты, топливо, Харьков, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 22:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мониторинг средних розничных цен на продукты и топливо в Харькове в апреле провело облуправление Госпродпотребслужбы".