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Ціни на яйця продовжують падати: які ще продукти подешевшали в Харкові

Економіка 22:30   21.04.2024
Олена Нагорна
Ціни на яйця продовжують падати: які ще продукти подешевшали в Харкові

Моніторинг середніх роздрібних цін на продукти та паливо у Харкові у квітні провело облуправління Держпродспоживслужби.

Як повідомляють у відомстві, подешевшали такі продукти: яйця курячі категорії С-1 – на 6,81 грн (15,6%), морква – на 1,84 грн (13,7%), соняшникова олія – на 6,3 грн (9,9%), борошно – на 1,06 грн (5,93%), цибуля ріпчаста – на 0,95 грн (5,7%), гречана крупа – на 1,60 грн (4,98%), цукор – на 0,6 грн (2%), вівсяна крупа – на 0,87 грн (2%).

Водночас зросли ціни на яловичину – на 29,88 грн (11,9%), свинину – на 15,78 грн (9,1%), курячі тушки – на 5,68 грн (6,1%).

Також підвищилися ціни на пальне. Зокрема, вартість бензину марок А-92 й А-95 зросла на 1,54 грн/л (3%), а на дизпаливо – на 1,09 грн/л (2%).

Раніше у ГУ статистики в Харківській області повідомляли, що споживчі ціни в регіоні в березні порівняно з лютим зросли на 0,7%, а з початку року – на 1,4%. При цьому продукти та безалкогольні напої у березні порівняно з лютим подешевшали на 0,2%.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 22:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Моніторинг середніх роздрібних цін на продукти та паливо у Харкові у квітні провело облуправління Держпродспоживслужби".