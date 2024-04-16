Ціни на молоді овочі в Харкові: аналіз мерії
Фото: Пресслужба ХМР
У Харкові проаналізували ціни на овочі нового врожаю.
Дані повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради. Там зазначили, що ціна овочів залежить від країни-виробника, сорту та сезонності.
“На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, а також з Туреччини, Іспанії, Еквадору тощо”, – поінформували в мерії.
За наявними даними, протягом місяця ціни на свіжі овочі знизилися: огірки подешевшали на 10%, помідори – на 3,5%, капуста – на 30%.
Нині середні ціни в супермаркетах та на ринках Харкова такі:
🥒огірки – від 80 до 130 грн/кг;
🍅 помідори червоні – від 85 до 120 грн/кг;
🥬 рання капуста – від 60 до 70 грн/кг;
🌰 редис – від 50 до 80 грн/кг.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проаналізували ціни на овочі нового врожаю".