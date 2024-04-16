Ціни на молоді овочі в Харкові: аналіз мерії

У Харкові проаналізували ціни на овочі нового врожаю.

Дані повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради. Там зазначили, що ціна овочів залежить від країни-виробника, сорту та сезонності.

“На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, а також з Туреччини, Іспанії, Еквадору тощо”, – поінформували в мерії.

За наявними даними, протягом місяця ціни на свіжі овочі знизилися: огірки подешевшали на 10%, помідори – на 3,5%, капуста – на 30%.

Нині середні ціни в супермаркетах та на ринках Харкова такі:

🥒огірки – від 80 до 130 грн/кг;

🍅 помідори червоні – від 85 до 120 грн/кг;

🥬 рання капуста – від 60 до 70 грн/кг;

🌰 редис – від 50 до 80 грн/кг.