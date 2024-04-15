Яйця подешевшали, макарони подорожчали: що з цінами на продукти на Харківщині
Споживчі ціни у Харківській області у березні порівняно з лютим зросли на 0,7%, а з початку року – на 1,4%. При цьому продукти та безалкогольні напої у березні порівняно з лютим подешевшали на 0,2%.
Як інформують у ГУ статистики у Харківській області, найбільше впали ціни на яйця – на 14,2%. Також подешевшали соняшникова олія – на 4,9%, овочі – на 2,7%, цукор – на 1,5%, сир та м’який сир – на 0,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,3%.
Водночас подорожчали молоко – на 0,3%, риба та продукти з риби – на 0,5%, хліб – на 0,8%, безалкогольні напої – на 1,2%, масло – на 2,2%, фрукти – на 3,5%, макаронні вироби – на 4,1%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,6%. Спиртне подешевшало на 0,1%.
Одяг та взуття подорожчали на 15,4%, зокрема взуття – на 18,6%, одяг – на 12%.
Ціни на транспорт зросли на 1,8%, в основному через подорожчання проїзду в поїздах та електричках на 5,5% та палива й мастил на 2,5%.
У сфері зв’язку ціни збільшились на 0,7%, що пов’язано із підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.
Читайте також: Ціни на Харківщині зросли на 0,7% з початку року: що подорожчало та подешевшало
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: овощи, продукты, Харків, цены, яйца;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Яйця подешевшали, макарони подорожчали: що з цінами на продукти на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Продукти та безалкогольні напої у березні порівняно з лютим подешевшали на 0,2%".