Яйця подешевшали, макарони подорожчали: що з цінами на продукти на Харківщині

Споживчі ціни у Харківській області у березні порівняно з лютим зросли на 0,7%, а з початку року – на 1,4%. При цьому продукти та безалкогольні напої у березні порівняно з лютим подешевшали на 0,2%.

Як інформують у ГУ статистики у Харківській області, найбільше впали ціни на яйця – на 14,2%. Також подешевшали соняшникова олія – на 4,9%, овочі – на 2,7%, цукор – на 1,5%, сир та м’який сир – на 0,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,3%.

Водночас подорожчали молоко – на 0,3%, риба та продукти з риби – на 0,5%, хліб – на 0,8%, безалкогольні напої – на 1,2%, масло – на 2,2%, фрукти – на 3,5%, макаронні вироби – на 4,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,6%. Спиртне подешевшало на 0,1%.

Одяг та взуття подорожчали на 15,4%, зокрема взуття – на 18,6%, одяг – на 12%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8%, в основному через подорожчання проїзду в поїздах та електричках на 5,5% та палива й мастил на 2,5%.

У сфері зв’язку ціни збільшились на 0,7%, що пов’язано із підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.