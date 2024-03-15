Ціни на Харківщині зросли на 0,7% з початку року: що подорожчало й подешевшало
Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані про те, як поводяться ціни на продукти та послуги.
“Споживчі ціни у Харківській області у лютому 2024 р. порівняно із січнем 2024 р. зросли на 0,3%, з початку року – на 0,7% (по Україні порівняно із січнем 2024 р. зросли на 0,3%, з початку року – на 0,7%)”, – поінформували в Держстаті.
Так, за даними фахівців, у лютому на Харківщині найбільше подорожчали овочі – на 3,8%. Більш ніж 2% “додали” масло, хліб та молоко. Також дорожчали фрукти – на 1,7%. Аналітики відзначили й зростання цін на послуги ресторанів і готелів.
Але були й епізоди зниження цін. Радикально подешевшали макаронні вироби – на 6,4%. Також “порадували” ціни на яйця – вони впали на 3,4%. Подешевшала соняшникова олія. З “неїстівного” подешевшав одяг та взуття (на 1,7%), паливо (на 1,2%) та транспортні послуги (на 1,5%).
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: ГУ статистики в Харьковской области, подешевело, подорожало, продукты, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані про те, як поводяться ціни на продукти та послуги".