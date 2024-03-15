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Цены на Харьковщине выросли на 0,7% с начала года: что подорожало и подешевело

Харьков 10:30   15.03.2024
Оксана Горун
Цены на Харьковщине выросли на 0,7% с начала года: что подорожало и подешевело

Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные о том, как ведут себя цены на продукты и услуги.

«Потребительские цены в Харьковской области в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года выросли на 0,3%, с начала года – на 0,7% (по Украине по сравнению с январем 2024 года выросли на 0,3%, с начала года – на 0,7%)», — проинформировали в Госстате.

Так, по данным специалистов, в феврале на Харьковщине сильнее всего подорожали овощи — на 3,8%. Более чем 2% «добавили» масло, хлеб и молоко. Также дорожали фрукты — на 1,7%. Аналитики отметили и рост расценок на услуги ресторанов и отелей.

Но были и эпизоды снижения цен. Радикально подешевели макаронные изделия — на 6,4%. Также «порадовали» цены на яйца — они упали на 3,4%. Подешевело подсолнечное масло. Из «несъедобного» подешевела одежда и обувь (на 1,7%), топливо (на 1,2%) и транспортные услуги (на 1,5%).

цены февраль 2024 - Госстат

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные о том, как ведут себя цены на продукты и услуги".