Цены на Харьковщине выросли на 0,7% с начала года: что подорожало и подешевело

Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные о том, как ведут себя цены на продукты и услуги.

«Потребительские цены в Харьковской области в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года выросли на 0,3%, с начала года – на 0,7% (по Украине по сравнению с январем 2024 года выросли на 0,3%, с начала года – на 0,7%)», — проинформировали в Госстате.

Так, по данным специалистов, в феврале на Харьковщине сильнее всего подорожали овощи — на 3,8%. Более чем 2% «добавили» масло, хлеб и молоко. Также дорожали фрукты — на 1,7%. Аналитики отметили и рост расценок на услуги ресторанов и отелей.

Но были и эпизоды снижения цен. Радикально подешевели макаронные изделия — на 6,4%. Также «порадовали» цены на яйца — они упали на 3,4%. Подешевело подсолнечное масло. Из «несъедобного» подешевела одежда и обувь (на 1,7%), топливо (на 1,2%) и транспортные услуги (на 1,5%).

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