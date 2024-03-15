12 млн грн материальной помощи получили жители Харьковщины с начала года
Из средств областного бюджета помогли уже 837 жителям Харьковщины, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
В регионе провели третье в этом году заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Комиссия рассмотрела очередные 298 обращений.
«Среди обращений, поступивших от жителей Харьковской области, заявления о предоставлении материальной помощи на возмещение средств потраченных на лечение в связи с онкологическими заболеваниями, необходимости средств на оперативное вмешательство (эндопротезирование, стентирование) и лечение детей», — привели примеры в облсовете.
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По данным на 14 марта 2024 года, материальную помощь оказали 837 лицам на сумму около 12 млн грн.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из средств областного бюджета помогли уже 837 жителям Харьковщины, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета".