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12 млн грн материальной помощи получили жители Харьковщины с начала года

Общество 09:32   15.03.2024
Оксана Горун
12 млн грн материальной помощи получили жители Харьковщины с начала года

Из средств областного бюджета помогли уже 837 жителям Харьковщины, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

В регионе провели третье в этом году заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Комиссия рассмотрела очередные 298 обращений.

«Среди обращений, поступивших от жителей Харьковской области, заявления о предоставлении материальной помощи на возмещение средств потраченных на лечение в связи с онкологическими заболеваниями, необходимости средств на оперативное вмешательство (эндопротезирование, стентирование) и лечение детей», — привели примеры в облсовете.

Читайте также: От Красного Креста и ООН: какую матпомощь могут получить жители Харьковщины

По данным на 14 марта 2024 года, материальную помощь оказали 837 лицам на сумму около 12 млн грн.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из средств областного бюджета помогли уже 837 жителям Харьковщины, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета".