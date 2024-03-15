12 млн грн матеріальної допомоги отримали мешканці Харківщини з початку року
Коштом обласного бюджету допомогли вже 837 мешканцям Харківщини, повідомила пресслужба Харківської облради.
У регіоні провели третє цього року засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги людям, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Комісія розглянула чергові 298 звернень.
“Серед звернень, які надійшли від мешканців Харківської області, заяви щодо надання матеріальної допомоги на відшкодування коштів витрачених на лікування у зв’язку з онкологічними захворюваннями, необхідності коштів на оперативне втручання (ендопротезування, стентування) та лікування дітей”, — навели приклади в облраді.
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За даними на 14 березня 2024 року, матеріальну допомогу надали 837 особам на суму близько 12 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коштом обласного бюджету допомогли вже 837 мешканцям Харківщини, повідомила пресслужба Харківської облради".