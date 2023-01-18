Від Червоного Хреста та ООН: яку матдопомогу можуть отримати жителі Харківщини

На разову грошову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень мають право мешканці деокупованих громад Харківської області, а виплати від ООН у розмірі 6660 гривень (по 2220 упродовж трьох місяців) передбачені для сімей з дітьми, де є лише один із батьків.

На сьогодні понад 57 тисяч жителів регіону отримали загалом 68 мільйонів гривень разової допомоги від Червоного Хреста. Перелік осіб, які претендують на виплати, складає відповідна територіальна громада, а видають гроші у відділеннях “Укрпошти”, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Також посадовиця нагадала, що в межах угоди, укладеної між ХОВА та Всесвітньою продовольчою програмою ООН, передбачено надання мешканцям області грошової допомоги у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців.

За словами Ковальської, таку допомогу отримують сім’ї з дітьми, де є лише один із батьків. Виплати здійснюють за допомогою токенів (персональних QR-кодів), які людина отримує під час реєстрації. Згодом кошти надходять на банківську картку.

“Наразі отримано 23104 токени на понад 75 мільйонів 488 тисяч гривень. Виплати отримали 15846 людей”, – прокоментувала Ковальська.

З питаннями щодо отримання допомоги слід звертатися до органу соціального захисту за місцем проживання.