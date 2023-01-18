От Красного Креста и ООН: какую матпомощь могут получить жители Харьковщины
На разовую денежную помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен имеют право жители деоккупированных громад Харьковской области, а выплаты от ООН в размере 6660 гривен (по 2220 в течение трех месяцев) предусмотрены для семей с детьми, где есть только один из родителей.
На сегодня более 57 тысяч человек получили в общей сложности 68 миллионов гривен разовой помощи от Красного Креста. Перечень лиц, претендующих на выплаты, составляет соответствующая территориальная громада, а выдают деньги в отделениях «Укрпочты», рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Также чиновница напомнила, что в рамках соглашения, заключенного между ХОВА и Всемирной продовольственной программой ООН, предусмотрено предоставление жителям области денежной помощи в размере 2220 гривен в течение трех месяцев.
По словам Ковальской, такую помощь получают семьи с детьми, где есть только один из родителей. Выплаты осуществляют с помощью токенов (персональных QR-кодов), которые человек получает при регистрации. Впоследствии средства поступают на банковскую карточку.
«Сейчас получено 23104 токена на более чем 75 миллионов 488 тысяч гривен. Выплаты получили 15846 человек», — прокомментировала Ковальская.
С вопросами касательно получения помощи следует обращаться в орган социальной защиты по месту жительства.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На разовую денежную помощь от Красного Креста в размере 1200 гривен имеют право жители деоккупированных громад Харьковской области, а выплаты от ООН в размере 6660 гривен (по 2220 в течение трех месяцев) предусмотрены для семей с детьми, где есть только один из родителей.".