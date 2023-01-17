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Помощь от ООН для жителей Харьковщины: кто получит 6660 гривен (видео)

Общество 19:57   17.01.2023
Елена Нагорная
Помощь от ООН для жителей Харьковщины: кто получит 6660 гривен (видео)

В рамках договоренностей со Всемирной продовольственной программой ООН жителям деоккупированных территорий Харьковской области предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 2220 гривен на человека в течение трех месяцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, эти деньги предусмотрены для детей, у которых остался один из родителей. В целом программой планируют охватить более 20 тысяч человек.

Также Тимошенко рассказал, что на территории Харьковской области российские оккупанты разрушили 16861 объект. Из них в Харькове повреждены или полностью уничтожены 6 тысяч объектов.

«Сейчас больше всего страдают районы, находящиеся ближе всего к зоне боевых действий», — добавил заместитель руководителя Офиса президента.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках договоренностей со Всемирной продовольственной программой ООН жителям деоккупированных территорий Харьковской области предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 2220 гривен на человека в течение трех месяцев.".