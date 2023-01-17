Помощь от ООН для жителей Харьковщины: кто получит 6660 гривен (видео)
В рамках договоренностей со Всемирной продовольственной программой ООН жителям деоккупированных территорий Харьковской области предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 2220 гривен на человека в течение трех месяцев.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, эти деньги предусмотрены для детей, у которых остался один из родителей. В целом программой планируют охватить более 20 тысяч человек.
Также Тимошенко рассказал, что на территории Харьковской области российские оккупанты разрушили 16861 объект. Из них в Харькове повреждены или полностью уничтожены 6 тысяч объектов.
«Сейчас больше всего страдают районы, находящиеся ближе всего к зоне боевых действий», — добавил заместитель руководителя Офиса президента.
Читайте также: На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут
Новости по теме:
Вы читали новость: «Помощь от ООН для жителей Харьковщины: кто получит 6660 гривен (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 19:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках договоренностей со Всемирной продовольственной программой ООН жителям деоккупированных территорий Харьковской области предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 2220 гривен на человека в течение трех месяцев.".