Гуманитарную помощь для жителей Харьковской области прислала миссия ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«На днях Областной гуманитарный штаб получил 8 фур помощи от гуманитарной миссии ООН. В ближайшее время эта помощь будет разделена между громадами деоккупированных районов Харьковщины, — отметил Синегубов. — В грузе спальные мешки, солнечные лампы, постельное белье, одеяла, посуда и другие вещи необходимые людям, пострадавшим от оккупации».

Синегубов отметил, что не прошлой неделе в Купянск от все той же ООН прибыли 10 фур со стройматериалами и наборами для быстрого ремонта. Также в грузе были медикаменты, одежда, средства гигиены, обогреватели и так далее.

Отметим, что гуманитарные грузы на Харьковщине, начиная с осени, в большинстве случаев передают на деоккупированные территории, где люди особенно сильно пострадали от «русского мира». Периодически за помощью приходят люди, которые до освобождения территорий рассказывали российским пропагандистам, как плохо жилось в Украине.