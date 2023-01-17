На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут
Гуманитарную помощь для жителей Харьковской области прислала миссия ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«На днях Областной гуманитарный штаб получил 8 фур помощи от гуманитарной миссии ООН. В ближайшее время эта помощь будет разделена между громадами деоккупированных районов Харьковщины, — отметил Синегубов. — В грузе спальные мешки, солнечные лампы, постельное белье, одеяла, посуда и другие вещи необходимые людям, пострадавшим от оккупации».
Синегубов отметил, что не прошлой неделе в Купянск от все той же ООН прибыли 10 фур со стройматериалами и наборами для быстрого ремонта. Также в грузе были медикаменты, одежда, средства гигиены, обогреватели и так далее.
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Отметим, что гуманитарные грузы на Харьковщине, начиная с осени, в большинстве случаев передают на деоккупированные территории, где люди особенно сильно пострадали от «русского мира». Периодически за помощью приходят люди, которые до освобождения территорий рассказывали российским пропагандистам, как плохо жилось в Украине.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гуманитарную помощь для жителей Харьковской области прислала миссия ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".