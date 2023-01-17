Live
  • Вторник 17.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут

Общество 11:16   17.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут Фото: telegram Олега Синегубова

Гуманитарную помощь для жителей Харьковской области прислала миссия ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«На днях Областной гуманитарный штаб получил 8 фур помощи от гуманитарной миссии ООН. В ближайшее время эта помощь будет разделена между громадами деоккупированных районов Харьковщины, — отметил Синегубов. — В грузе спальные мешки, солнечные лампы, постельное белье, одеяла, посуда и другие вещи необходимые людям, пострадавшим от оккупации».

Гуманитарная помощь от ООН на Харьковщине 2
Фото: telegram Олега Синегубова

Синегубов отметил, что не прошлой неделе в Купянск от все той же ООН прибыли 10 фур со стройматериалами и наборами для быстрого ремонта. Также в грузе были медикаменты, одежда, средства гигиены, обогреватели и так далее.

Гуманитарная помощь от ООН на Харьковщине
Фото: telegram Олега Синегубова

  • Читайте также: Усик передал сотни продуктовых наборов жителям Печенежчины (фото)

    • Отметим, что гуманитарные грузы на Харьковщине, начиная с осени, в большинстве случаев передают на деоккупированные территории, где люди особенно сильно пострадали от «русского мира». Периодически за помощью приходят люди, которые до освобождения территорий рассказывали российским пропагандистам, как плохо жилось в Украине.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    16:36
    Семенуха: На освобожденной Харьковщине возобновили работу 10 ЦНАПов
    08:44
    Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: двое раненых — Синегубов (обновлено)
    09:16
    Синегубов: по состоянию на 8:30 свет есть у 100% потребителей Харьковщины
    16:28
    Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине
    08:46
    Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщину пришли 8 фур «гуманитарки»: Синегубов сказал, кому раздадут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гуманитарную помощь для жителей Харьковской области прислала миссия ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".