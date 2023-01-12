Купянск получил 10 фур гуманитарки от ООН, на очереди Волчанск — Синегубов
Купянск Харьковской области 12 января получил от ООН очередной гуманитарный груз. В город прибыли 10 фур со стройматериалами, наборами для быстрого ремонта, медикаментами, одеждой, средствами гигиены, обогревателями и другими необходимыми вещами.
В ближайшее время очередной гуманитарный груз отправится в Волчанск, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов со ссылкой на гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун.
«Помощь от ООН для Харьковщины чрезвычайно важна, ведь гуманитарная ситуация на деоккупированных территориях остается сложной. Больше всего в помощи нуждаются люди в Купянске, Изюме и Волчанске — городах, которые подверглись большим разрушениям и до сих пор обстреливаются врагом», — отметил Синегубов, а также поблагодарил госпожу Браун за всю помощь, которую получает Харьковщина.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск Харьковской области 12 января получил от ООН очередной гуманитарный груз. В город прибыли 10 фур со стройматериалами, наборами для быстрого ремонта, медикаментами, одеждой, средствами гигиены, обогревателями и другими необходимыми вещами.".