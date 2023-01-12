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Куп’янськ отримав 10 фур гуманітарки від ООН, на черзі Вовчанськ – Синєгубов

Суспільство 19:47   12.01.2023
Олена Нагорна
Куп’янськ отримав 10 фур гуманітарки від ООН, на черзі Вовчанськ – Синєгубов

Куп’янськ Харківської області 12 січня отримав від ООН черговий гуманітарний вантаж. До міста прибули 10 фур із будматеріалами, наборами для швидкого ремонту, медикаментами, одягом, засобами гігієни, обігрівачами та іншими необхідними речами.

Найближчим часом черговий гуманітарний вантаж вирушить до Вовчанська, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов із посиланням на гуманітарну координаторку ООН в Україні Деніз Браун.

“Допомога від ООН для Харківщини є надзвичайно важливою, адже гуманітарна ситуація на деокупованих територіях залишається складною. Найбільше допомоги потребують люди у Куп’янську, Ізюмі та Вовчанську – містах, які зазнали великих руйнувань і досі обстрілюються ворогом”, – зазначив Синєгубов, а також подякував пані Браун за всю допомогу, яку отримує Харківщина.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 19:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ Харківської області 12 січня отримав від ООН черговий гуманітарний вантаж. До міста прибули 10 фур із будматеріалами, наборами для швидкого ремонту, медикаментами, одягом, засобами гігієни, обігрівачами та іншими необхідними речами.".