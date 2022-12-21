Офіс ООН відкрився в Харкові: чим він займатиметься (сюжет)

У центрі Харкова відкрився офіс Управління ООН із координації гуманітарних справ. До цього фахівці Організації працювали дистанційно, тому що бути присутніми у регіоні не дозволяла безпекова ситуація. Офіс координуватиме надання гуманітарної допомоги мешканцям Харківщини від різних міжнародних організацій. Це продукти, різні набори, а також обігрівачі та генератори. На відкритті офісу побував кореспондент МГ “Об’єктив”.

Едмор Тондхлана, керівник відділу Управління ООН з координації гуманітарних питань у східній Україні

Цей захід дуже важливий для нас. До цього ми працювали віддалено, тільки приїжджаючи до Харкова. А зараз, коли ми фізично тут присутні, я сподіваюся, що наша робота буде більш ефективною.

Не так давно відкриття офісу в Харкові було неможливим з міркувань безпеки.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Я пригадую весну, коли перший раз спілкувалася із організаціям ООН, OCHA. Коли до нас приїздила міністр Верещук, міністр Ляшко. І в нас була перша очна зустріч і тоді ще поставало питання в принципі щодо приїзду представників міжнародних організацій до міста Харкова. Тоді ми говорили про те, що не дозволяє Служба безпеки міжнародним організаціям навіть перебувати в місті Харків. Не те, щоби говорити про відкриття там офісу. Тому для нас це дуже важлива подія. Оскільки ми можемо ще ближче співпрацювати і буде ще більш ефективними для наших безпосередньо території.

Міжнародне співтовариство допомагає найуразливішим верствам населення.

Едмор Тондхлана, керівник відділу Управління ООН з координації гуманітарних питань у східній Україні

Ми намагаємося досягти найбільш уразливих верств населення. Людей, які знаходяться в цьому регіоні.

Цільова допомога від Управління ООН з координації гуманітарних справ – продукти харчування, непродуктові набори, підготовка до зими.

Мака Хазалія, керівник харківського офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ

Даємо дуже багатоцільову допомогу. Це може бути допомога і продуктами харчування і непродуктовими наборами. Ми також опікуємось підготовкою до зимового періоду. Це і ремонт будівель, і утеплення будівель, і забезпечення обігрівачами, і генераторами. Ми співпрацюємо з більш ніж 162 організаціями, діяльність яких ми намагаємося координувати. Це як міжнародні, так і місцеві організації.