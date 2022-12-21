Офіс ООН відкрився в Харкові: чим він займатиметься (сюжет)
У центрі Харкова відкрився офіс Управління ООН із координації гуманітарних справ. До цього фахівці Організації працювали дистанційно, тому що бути присутніми у регіоні не дозволяла безпекова ситуація. Офіс координуватиме надання гуманітарної допомоги мешканцям Харківщини від різних міжнародних організацій. Це продукти, різні набори, а також обігрівачі та генератори. На відкритті офісу побував кореспондент МГ “Об’єктив”.
Едмор Тондхлана, керівник відділу Управління ООН з координації гуманітарних питань у східній Україні
Цей захід дуже важливий для нас. До цього ми працювали віддалено, тільки приїжджаючи до Харкова. А зараз, коли ми фізично тут присутні, я сподіваюся, що наша робота буде більш ефективною.
Не так давно відкриття офісу в Харкові було неможливим з міркувань безпеки.
Олег Синєгубов, голова ХОВА
Я пригадую весну, коли перший раз спілкувалася із організаціям ООН, OCHA. Коли до нас приїздила міністр Верещук, міністр Ляшко. І в нас була перша очна зустріч і тоді ще поставало питання в принципі щодо приїзду представників міжнародних організацій до міста Харкова. Тоді ми говорили про те, що не дозволяє Служба безпеки міжнародним організаціям навіть перебувати в місті Харків. Не те, щоби говорити про відкриття там офісу. Тому для нас це дуже важлива подія. Оскільки ми можемо ще ближче співпрацювати і буде ще більш ефективними для наших безпосередньо території.
Міжнародне співтовариство допомагає найуразливішим верствам населення.
Едмор Тондхлана, керівник відділу Управління ООН з координації гуманітарних питань у східній Україні
Ми намагаємося досягти найбільш уразливих верств населення. Людей, які знаходяться в цьому регіоні.
Цільова допомога від Управління ООН з координації гуманітарних справ – продукти харчування, непродуктові набори, підготовка до зими.
Мака Хазалія, керівник харківського офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ
Даємо дуже багатоцільову допомогу. Це може бути допомога і продуктами харчування і непродуктовими наборами. Ми також опікуємось підготовкою до зимового періоду. Це і ремонт будівель, і утеплення будівель, і забезпечення обігрівачами, і генераторами. Ми співпрацюємо з більш ніж 162 організаціями, діяльність яких ми намагаємося координувати. Це як міжнародні, так і місцеві організації.
Читайте також: Допомога постраждалим внаслідок війни і не тільки: офіс ООН відкрився у Харкові
Новини за темою:
Ви читали новину: «Офіс ООН відкрився в Харкові: чим він займатиметься (сюжет)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 19:14;
Кореспондент Павел Велицкий у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова відкрився офіс Управління ООН із координації гуманітарних справ. До цього фахівці Організації працювали дистанційно, тому що бути присутніми у регіоні не дозволяла безпекова ситуація. Офіс координуватиме надання гуманітарної допомоги мешканцям Харківщини від різних міжнародних організацій. Це продукти, різні набори, а також обігрівачі та генератори. На відкритті офісу побував кореспондент МГ “Об’єктив”.".