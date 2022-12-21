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Допомога постраждалим через війну і не тільки: офіс ООН відкрився в Харкові

Суспільство 17:21   21.12.2022
Елена Нагорная
Допомога постраждалим через війну і не тільки: офіс ООН відкрився в Харкові

Відсьогодні у Харкові працює офіс Управління ООН із координації гуманітарних питань.

Про відкриття установи повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вона займатиметься питаннями охорони здоров’я, освіти, допомоги дітям, малозабезпеченим сім’ям та тим, хто постраждав внаслідок обстрілів або втратив житло.

Синєгубов зазначив, що постійне представництво Управління ООН із координації гуманітарних питань працює у Харкові з початку грудня.

“Найближчим часом запрацює угода між департаментом соціального захисту населення ХОВА та Всесвітньою продовольчою програмою ООН про надання грошової допомоги постраждалому населенню та інші гуманітарні програми”, – додав голова ХОВА.


Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 17:21;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні у Харкові працює офіс Управління ООН із координації гуманітарних питань.".