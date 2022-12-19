Харкову передали генератори, які забезпечать світлом і теплом пів сотні домів
Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.
У разі відключення електроенергії ці генератори забезпечать світлом та теплом п’ять пунктів обігріву та 49 житлових будинків, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Зазначається, що раніше агенція передала місту будівельні матеріали для ремонтних робіт.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.".