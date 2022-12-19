Live
  • Понеділок 19.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.84
    • 🟢

Харкову передали генератори, які забезпечать світлом і теплом пів сотні домів

Суспільство 20:26   19.12.2022
Олена Нагорна
Харкову передали генератори, які забезпечать світлом і теплом пів сотні домів

Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.

У разі відключення електроенергії ці генератори забезпечать світлом та теплом п’ять пунктів обігріву та 49 житлових будинків, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Зазначається, що раніше агенція передала місту будівельні матеріали для ремонтних робіт.


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Генератор у квартирі: як не підірвати будинок та чи передбачені штрафи (репортаж)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:55
Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові
20:01
Мешканець Чугуївщини переконував односельців, що “обстрілюють виключно ЗСУ”
19:37
Продовження комендантської години на Новий рік не виключено – Синєгубов
18:26
Обстріли Харківщини за добу: інформація Генштабу та Синєгубова
17:31
Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харкову передали генератори, які забезпечать світлом і теплом пів сотні домів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 20:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.".