Харкову передали генератори, які забезпечать світлом і теплом пів сотні домів

Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.

У разі відключення електроенергії ці генератори забезпечать світлом та теплом п’ять пунктів обігріву та 49 житлових будинків, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Зазначається, що раніше агенція передала місту будівельні матеріали для ремонтних робіт.



Фото: Харківська міськрада