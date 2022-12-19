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Харькову подарили генераторы, которые обеспечат светом и теплом полсотни домов

Общество 20:26   19.12.2022
Елена Нагорная
Харькову подарили генераторы, которые обеспечат светом и теплом полсотни домов

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) передало Харькову два генератора мощностью 150 и 200 кВт.

В случае отключения электроэнергии эти генераторы обеспечат светом и теплом пять пунктов обогрева и 49 жилых домов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Отмечается, что до этого агентство передало городу строительные материалы для ремонтных работ.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) передало Харькову два генератора мощностью 150 и 200 кВт.".