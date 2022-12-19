Харькову подарили генераторы, которые обеспечат светом и теплом полсотни домов
Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) передало Харькову два генератора мощностью 150 и 200 кВт.
В случае отключения электроэнергии эти генераторы обеспечат светом и теплом пять пунктов обогрева и 49 жилых домов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Отмечается, что до этого агентство передало городу строительные материалы для ремонтных работ.
Фото: Харьковский горсовет
Читайте также: Генератор в квартире: как не взорвать дом и предусмотрены ли штрафы (репортаж)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харькову подарили генераторы, которые обеспечат светом и теплом полсотни домов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) передало Харькову два генератора мощностью 150 и 200 кВт.".