Харькову подарили генераторы, которые обеспечат светом и теплом полсотни домов

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) передало Харькову два генератора мощностью 150 и 200 кВт.

В случае отключения электроэнергии эти генераторы обеспечат светом и теплом пять пунктов обогрева и 49 жилых домов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Отмечается, что до этого агентство передало городу строительные материалы для ремонтных работ.



Фото: Харьковский горсовет