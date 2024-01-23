В Харькове спасатели развернули пункты обогрева и питания для пострадавших
В Харькове спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара россиян, произошедшего в 7 утра, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Россияне разрушили ракетным ударом жилой дом в Харькове. Сейчас спасатели ищут пострадавших и разбирают завалы.
Рядом с местом атаки развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также передвижные пункты обогрева. В них люди, потерявшие свои дома, или те, чьи квартиры повреждены взрывом, могут найти временное убежище, согреться, получить психологическую помощь.
Волонтеры World Central Kitchen оперативно развернули мобильный пункт питания, где каждый желающий может подкрепиться и выпить горячий кофе.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атака, ГСЧС в Харьковской области, мобильный пункт питания, пострадали, Пункты обогрева, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара россиян, произошедшего в 7 утра, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".