У Харкові ДСНС розгорнули пункти обігріву і харчування для постраждалих

У Харкові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару росіян, який стався о 7 ранку, повідомили в ДСНС у Харківській області.

Росіяни зруйнували ракетним ударом житловий будинок у Харкові. Наразі рятувальники проводять пошукові роботи й розбирають завали.

Поряд із місцем розгорнули штаб з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації, а також пересувні пункти обігріву. У них люди, які втратили свої домівки, або ті, чиї квартири пошкоджені вибухом, можуть знайти тимчасовий притулок, зігрітися, отримати психологічну допомогу.

Волонтери World Central Kitchen оперативно розгорнули мобільний пункт харчування, де кожен охочий може підкріпитися і випити гарячої кави.

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