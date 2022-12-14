Генератор в квартире: как не взорвать дом и предусмотрены ли штрафы (репортаж)

Генераторы — сейчас дефицитные и дорогостоящие приборы, которые пользуются невероятным спросом, но в то же время они могут нести и угрозу. Об этом жителям Харьковщины напоминают в ГСЧС. По словам чрезвычайников, правила использования генератора в квартире нигде не прописаны, поэтому и штрафы не предусмотрены. Ответственность за жизнь и здоровье себя и соседей лежит исключительно на потребителе.

Харьков не замирает, потому что объекты критической инфраструктуры работают на генераторах больших мощностей.

Олег Синегубов, глава ХОВА

Мы сейчас готовимся к возможному блэкауту, и такое оборудование поможет нам, нашим гражданам пережить эту чрезвычайную ситуацию.

Благодаря генераторам заправки, аптеки и продовольственные магазины продолжают работать и не сокращают персонал. Также генераторы могут решить проблемы жителей частных домов.

Александр, житель поселка Казачья Лопань

Холодильник — хорошо, заряжать — хорошо. Свет. Дрель пробовал, включал, болгарку проверял — все нормально, все тянет хорошо. А так ходили, к другим людям… Были генераторы, давали, заряжали.

Сейчас генераторы в Украине пользуются невероятным спросом. Как следствие, цены на них взлетели с нескольких сотен до нескольких тысяч евро.

Николай Зиновьев, волонтер

Их в принципе нет, даже в Европе. Они подорожали из-за спроса, то, что в Украину они везутся и поэтому все подорожало. Их проблематично завозить, закупать было даже.

Но есть ли место генератору в многоэтажке?

Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Генераторы работают от 6 до 9 часов, их больше нельзя использовать, перегружать. Обязательно посоветуйтесь с электриками, посмотрите характеристики, потому что очень часто бывает такое, что пишут — генератор выдает 3 киловатта напряжения, начинают его использовать, а он максимум 1,5 выдает. Бывают случаи, что генераторы просто сгорают или взрываются. Там и электрический ток, и горючая жидкость, и масла. Это такой прибор, который я бы не советовал использовать в квартирах.

Штрафы за использование генераторов в многоэтажках не предусмотрены, говорят чрезвычайники, это исключительно вопрос сохранения здоровья и жизни.

Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Правил, которые бы позволяли их использовать, нет. Но ситуация такова, что люди их используют. Если уж пошли на нарушение правил, то их нужно использовать безопасно. Если стоит генератор на балконе, то обязательно все окна должны быть открытыми. Не должно быть горючих вещей рядом. Ни в коем случае не оставлять генератор работать на длительное время.