Цены: сколько стоят генераторы и аккумуляторы в Харькове

В мэрии провели мониторинг цен на источники автономного питания в Харькове.

По информации Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, сейчас в городе есть все необходимое, чтобы не сидеть часами в темноте: бензиновые и дизельные генераторы, аккумуляторы, портативные зарядные устройства и т.д. Впрочем, в одной из торговых сетей, которую проверили чиновники, предупредили, что в связи с возрастанием спроса на генераторы некоторых позиций может временно не быть в наличии.

«Гелевые аккумуляторы для питания бытовой техники или электронных устройств стоят от 420 до 1100 грн. Цены на бензиновые генераторы составляют в среднем от 20 до 70 тыс. грн, дизельные – от 75 до 160 тыс. грн», — привели данные в мэрии.

Спектр цены на зарядные устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков — от 500 до 4600 грн. Разброс зависит от торговой марки, емкости устройства, количества USB-портов и других особенностей. Павербанки на солнечных батареях стоят от 3600 до 8700 грн.

Напомним, мэр Первомайского 2 декабря проинформировал, что на Харьковщину возвращаются графики плановых отключений электричества.