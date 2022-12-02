Цены: сколько стоят генераторы и аккумуляторы в Харькове
В мэрии провели мониторинг цен на источники автономного питания в Харькове.
По информации Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, сейчас в городе есть все необходимое, чтобы не сидеть часами в темноте: бензиновые и дизельные генераторы, аккумуляторы, портативные зарядные устройства и т.д. Впрочем, в одной из торговых сетей, которую проверили чиновники, предупредили, что в связи с возрастанием спроса на генераторы некоторых позиций может временно не быть в наличии.
«Гелевые аккумуляторы для питания бытовой техники или электронных устройств стоят от 420 до 1100 грн. Цены на бензиновые генераторы составляют в среднем от 20 до 70 тыс. грн, дизельные – от 75 до 160 тыс. грн», — привели данные в мэрии.
Спектр цены на зарядные устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков — от 500 до 4600 грн. Разброс зависит от торговой марки, емкости устройства, количества USB-портов и других особенностей. Павербанки на солнечных батареях стоят от 3600 до 8700 грн.
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Напомним, мэр Первомайского 2 декабря проинформировал, что на Харьковщину возвращаются графики плановых отключений электричества.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 11:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии провели мониторинг цен на источники автономного питания в Харькове".