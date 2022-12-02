На Харьковщину вернулись плановые отключения света — мэр города

Мэр Первомайского в Харьковской области сообщил о том, что 2 декабря действует график — будут плановые отключения.

«Как сообщает Первомайский РЭС, с 9:00 введен график плановых отключений. Отключения города и района. Вода и канализация будут. Ориентировочно до 12:00, согласно графику, если не будет введено аварийное отключение, о чем сообщим отдельно», — написал мэр Первомайского Николай Бакшеев утром 2 декабря.

Отметим, что с начала недели на Харьковщине (как и в большинстве регионов Украины) графики отключений света, обнародованные ранее облэнерго, не соблюдались. Причиной аварийных отключений стал дефицит мощности в энергосистеме страны. В «Укрэнерго» резкое ухудшение ситуации объяснили аварийными отключениями блоков на нескольких электростанциях, что, безусловно, стало следствием российских ракетных обстрелов. В различных районах Харькова и области люди могли находились без электричества иногда по 8-10 и более часов подряд. В «Харьковоблэнерго» даже сделали специальное заявление о ситуации, убеждая потребителей, что обрывать телефоны колл-центров предприятия бессмысленно.