На Харківщину повернулися планові відключення світла – мер міста

Мер Первомайського в Харківській області повідомив про те, що 2 грудня діє графік – будуть планові відключення.

“Як повідомляє Первомайський РЕМ, з 9:00 введено графік планових відключень, відключення міста та району, вода та каналізація буде. Орієнтовно до 12:00 години, згідно графіку, якщо не буде введено аварійне відключення, про що повідомимо окремо”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв зранку 2 грудня.

Зазначимо, що з початку тижня на Харківщині (як і в більшості регіонів України) графіки відключень світла, оприлюднені раніше обленерго, не дотримувалися. Причиною аварійних відключень став дефіцит потужності енергосистеми країни. В “Укренерго” різке погіршення ситуації пояснили аварійними відключеннями блоків на кількох електростанціях, що, безперечно, стало наслідком російських ракетних обстрілів. У різних районах Харкова та області люди могли знаходитись без електрики іноді по 8 – 10 і більше годин поспіль. У “Харківобленерго” навіть зробили спеціальну заяву про ситуацію, переконуючи споживачів, що обривати телефони колл-центрів підприємства безглуздо.