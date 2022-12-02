Live
  • П’ятниця 02.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

На Харківщину повернулися планові відключення світла – мер міста

Суспільство 09:35   02.12.2022
Оксана Горун
На Харківщину повернулися планові відключення світла – мер міста

Мер Первомайського в Харківській області повідомив про те, що 2 грудня діє графік – будуть планові відключення.

“Як повідомляє Первомайський РЕМ, з 9:00 введено графік планових відключень, відключення міста та району, вода та каналізація буде. Орієнтовно до 12:00 години, згідно графіку, якщо не буде введено аварійне відключення, про що повідомимо окремо”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв зранку 2 грудня.

Читайте також:  Світло на Харківщині: в Укренерго повідомили добрі новини

Зазначимо, що з початку тижня на Харківщині (як і в більшості регіонів України) графіки відключень світла, оприлюднені раніше обленерго, не дотримувалися. Причиною аварійних відключень став дефіцит потужності енергосистеми країни. В “Укренерго” різке погіршення ситуації пояснили аварійними відключеннями блоків на кількох електростанціях, що, безперечно, стало наслідком російських ракетних обстрілів. У різних районах Харкова та області люди могли знаходитись без електрики іноді по 8 – 10 і більше годин поспіль. У “Харківобленерго” навіть зробили спеціальну заяву про ситуацію, переконуючи споживачів, що обривати телефони колл-центрів підприємства безглуздо.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

17:32
Графіки рівномірного вимкнення світла в Харкові розробляються – Терехов
14:22
Заповнити форму. Як дізнатися у Харкові, коли знову вимкнуть світло
13:05
Де на Харківщині під Чугуєвом вже дали світло і воду, а де ще мають – ХОВА
13:22
Терехов вимагає від «Харківобленерго» точних графіків відключення у Харкові
11:41
Почуйте нас! – в обленерго звернулися до мешканців Харківщини про відключення

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщину повернулися планові відключення світла – мер міста»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 09:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського в Харківській області повідомив про те, що 2 грудня діє графік – будуть планові відключення".