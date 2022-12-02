На Харківщину повернулися планові відключення світла – мер міста
Мер Первомайського в Харківській області повідомив про те, що 2 грудня діє графік – будуть планові відключення.
“Як повідомляє Первомайський РЕМ, з 9:00 введено графік планових відключень, відключення міста та району, вода та каналізація буде. Орієнтовно до 12:00 години, згідно графіку, якщо не буде введено аварійне відключення, про що повідомимо окремо”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв зранку 2 грудня.
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Зазначимо, що з початку тижня на Харківщині (як і в більшості регіонів України) графіки відключень світла, оприлюднені раніше обленерго, не дотримувалися. Причиною аварійних відключень став дефіцит потужності енергосистеми країни. В “Укренерго” різке погіршення ситуації пояснили аварійними відключеннями блоків на кількох електростанціях, що, безперечно, стало наслідком російських ракетних обстрілів. У різних районах Харкова та області люди могли знаходитись без електрики іноді по 8 – 10 і більше годин поспіль. У “Харківобленерго” навіть зробили спеціальну заяву про ситуацію, переконуючи споживачів, що обривати телефони колл-центрів підприємства безглуздо.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського в Харківській області повідомив про те, що 2 грудня діє графік – будуть планові відключення".