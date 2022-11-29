Світло відключать незабаром і на невизначений термін – мер міста на Харківщині
Мер Первомайського Микола Бакшеєв попередив мешканців про те, що 29 листопада їм доведеться перебувати без світла невизначений час.
“Як повідомляє Первомайський РЕМ, сьогодні, в наслідок дефіциту в енергомережі, буде знову застосовано аварійний графік відключень. Світло відключать найближчим часом та на невизначений термін”, – написав Бакшеєв у телеграмі.
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НЕК “Укренерго” вранці ще не поінформувала про плани роботи енергосистеми на день. Однак у багатьох регіонах України місцева влада попереджає про дію так званих “червоних графіків” – тобто відключення планують несподівані та тривалі. Причина того, що відбувається – у дефіциті потужності в енергосистемі країни. 28 листопада “Укренерго” повідомляла про зростання дефіциту через аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Крім того, через похолодання країни постійно зростає споживання електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського Микола Бакшеєв попередив мешканців про те, що 29 листопада їм доведеться перебувати без світла невизначений час".