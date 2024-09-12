“Щоб запобігти НС”: міст на Харківщині закривають для машин та пішоходів

Рух мостом поблизу міста Первомайський Харківської області на трасі P-51 Мерефа – Лозова – Павлоград закривається для всього транспорту та пішоходів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області та зазначили, що метою є «запобігання надзвичайній ситуації». Об’їхати закриту ділянку можна дорогою C-212218 Первомайський – Високе – Калинівка. Про відкриття руху обіцяють повідомити додатково.

Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області інформували, що розпочинають аварійний ремонт мосту поблизу міста Первомайський, у зв’язку з чим рух ним буде повністю перекритий, а об’їзд організований місцевою дорогою.

У відомстві зазначили, що міст, збудований у 70-х роках минулого століття, значно пошкоджений та потребує ремонту, а дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград є одним з основних військово-логістичних маршрутів регіону. У межах аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ «РДС», планують посилити наявні опори, влаштувати підходи до мосту та зміцнити насип.