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“Щоб запобігти НС”: міст на Харківщині закривають для машин та пішоходів

Суспільство 21:13   12.09.2024
Олена Нагорна
“Щоб запобігти НС”: міст на Харківщині закривають для машин та пішоходів Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Рух мостом поблизу міста Первомайський Харківської області на трасі P-51 Мерефа – Лозова – Павлоград закривається для всього транспорту та пішоходів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області та зазначили, що метою є «запобігання надзвичайній ситуації». Об’їхати закриту ділянку можна дорогою C-212218 Первомайський – Високе – Калинівка. Про відкриття руху обіцяють повідомити додатково.

Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області інформували, що розпочинають аварійний ремонт мосту поблизу міста Первомайський, у зв’язку з чим рух ним буде повністю перекритий, а об’їзд організований місцевою дорогою.

У відомстві зазначили, що міст, збудований у 70-х роках минулого століття, значно пошкоджений та потребує ремонту, а дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград є одним з основних військово-логістичних маршрутів регіону. У межах аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ «РДС», планують посилити наявні опори, влаштувати підходи до мосту та зміцнити насип.

Також читайте: Двох депутатів на Харківщині хочуть посадити за відновлення мосту

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 21:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух мостом поблизу міста Первомайський Харківської області на трасі P-51 Мерефа – Лозова – Павлоград закривається для всього транспорту та пішоходів.".