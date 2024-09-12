«Чтобы предотвратить ЧС»: мост на Харьковщине закрывают для авто и пешеходов

Движение по мосту вблизи города Первомайский Харьковской области на трассе P-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград закрывается для всего транспорта и пешеходов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области и отметили, что целью является «предотвращение чрезвычайной ситуации». Объехать закрытый участок можно по дороге C-212218 Первомайский — Высокое — Калиновка. Об открытии движения обещают сообщить дополнительно.

Ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области информировали, что начинают аварийный ремонт моста вблизи города Первомайский, в связи с чем движение по нему будет полностью перекрыто, а объезд организован по местной дороге.

В ведомстве отметили, что мост, построенный в 70-х годах прошлого века, значительно поврежден и требует ремонта, а дорога Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград является одним из основных военно-логистических маршрутов региона. В рамках аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить подрядная организация ООО «РДС», планируют усилить существующие опоры, устроить подходы к мосту и укрепить насыпь.

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