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Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото)

Общество 10:54   30.08.2024
Оксана Горун
Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото) Фото: СВиРИ в Харьковской области

На следующей неделе на Харьковщине начнут аварийный ремонт моста в районе города Первомайский на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Приступаем к аварийным ремонтным работам на путепроводе вблизи города Первомайский, в связи с чем движение сооружением будет полностью перекрыто, а объезд организован по местной дороге», — сообщила пресс-служба СВиРИ.

Дорожники отметили, что трасса Мерефа – Лозовая – Павлоград сейчас — один из основных военно-логистических маршрутов, поэтому ее состояние под постоянным контролем.

рушится мост в районе Первомайского на трассе Харьков - Павлоград 5
Фото: СВиРИ в Харьковской области

«Недавно, обследуя искусственное сооружение (мост — Ред.), построенное еще в 70-х годах прошлого века, специалисты обнаружили ряд повреждений – начиная от разрушения подходов к путепроводу и покрытия самой дороги и завершая большими объемами поражения коррозией арматуры. В рамках аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить подрядная организация ООО «РДС», запланировано усиление существующих опор, устройство подходов к искусственному сооружению и укрепление насыпи», — проинформировали в Службе.

рушится мост в районе Первомайского на трассе Харьков - Павлоград
Фото: СВиРИ в Харьковской области

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рушится мост в районе Первомайского на трассе Харьков - Павлоград 6
Фото: СВиРИ в Харьковской области
рушится мост в районе Первомайского на трассе Харьков - Павлоград 4
Фото: СВиРИ в Харьковской области
рушится мост в районе Первомайского на трассе Харьков - Павлоград 2
Фото: СВиРИ в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе на Харьковщине начнут аварийный ремонт моста в районе города Первомайский на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области".