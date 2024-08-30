Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото)

На следующей неделе на Харьковщине начнут аварийный ремонт моста в районе города Первомайский на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Приступаем к аварийным ремонтным работам на путепроводе вблизи города Первомайский, в связи с чем движение сооружением будет полностью перекрыто, а объезд организован по местной дороге», — сообщила пресс-служба СВиРИ.

Дорожники отметили, что трасса Мерефа – Лозовая – Павлоград сейчас — один из основных военно-логистических маршрутов, поэтому ее состояние под постоянным контролем.

«Недавно, обследуя искусственное сооружение (мост — Ред.), построенное еще в 70-х годах прошлого века, специалисты обнаружили ряд повреждений – начиная от разрушения подходов к путепроводу и покрытия самой дороги и завершая большими объемами поражения коррозией арматуры. В рамках аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить подрядная организация ООО «РДС», запланировано усиление существующих опор, устройство подходов к искусственному сооружению и укрепление насыпи», — проинформировали в Службе.