Мост восстановили на Харьковщине: ремонтировали необычно, чтоб сэкономить
На Харьковщине открыли движение уже третьим восстановленным после российского вторжения мостом.
Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, мост на автодороге Р-79 был разрушен, чтобы затормозить продвижение врага в начале вторжения.
«После того, как украинские военные откинули россиян, сразу начались работы по восстановлению сооружения, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов», — отметили в Службе.
Также эта дорога связывает сразу четыре района региона, поэтому восстанавливать ее нужно было быстро. Для этого специалисты решили отказаться от классических монолитных конструкций и использовали две гофрированные металлические трубы, что в разы сократило процесс строительства и удешевило стоимость проекта, отметили дорожники.
По словам специалистов, срок эксплуатации таких труб не уступает железобетонным конструкциям. Сейчас капремонт моста уже почти завершен, осталось нанести дорожную разметку и привести в порядок прилегающую территорию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, дорожники, мост, ремонт, рух, сэкономить, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 10:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине открыли движение уже третьим восстановленным после российского вторжения мостом.".