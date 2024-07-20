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Мост восстановили на Харьковщине: ремонтировали необычно, чтоб сэкономить

Общество 10:47   20.07.2024
Виктория Яковенко
Мост восстановили на Харьковщине: ремонтировали необычно, чтоб сэкономить Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине открыли движение уже третьим восстановленным после российского вторжения мостом.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, мост на автодороге Р-79 был разрушен, чтобы затормозить продвижение врага в начале вторжения.

«После того, как украинские военные откинули россиян, сразу начались работы по восстановлению сооружения, ведь именно по этой дороге проходит один из наиболее важных логистических маршрутов», — отметили в Службе.

Также эта дорога связывает сразу четыре района региона, поэтому восстанавливать ее нужно было быстро. Для этого специалисты решили отказаться от классических монолитных конструкций и использовали две гофрированные металлические трубы, что в разы сократило процесс строительства и удешевило стоимость проекта, отметили дорожники.

По словам специалистов, срок эксплуатации таких труб не уступает железобетонным конструкциям. Сейчас капремонт моста уже почти завершен, осталось нанести дорожную разметку и привести в порядок прилегающую территорию.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине открыли движение уже третьим восстановленным после российского вторжения мостом.".