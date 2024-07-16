Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины

На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский отстроили мост, который полностью уничтожили в начале полномасштабного вторжения РФ.

«Путепровод на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский в начале полномасштабного вторжения располагался непосредственно на линии разграничения. В результате боевых действий он был полностью разрушен. Начали восстановление постройки почти сразу после освобождения территории», — проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По данным дорожников, мост уже полностью построили. Сейчас обустраивают подходы к нему и укладывают асфальт.

«Следующим этапом нанесем дорожную разметку и установим соответствующие дорожные знаки», — пообещали в СВиРИ Харьковщины.

Открыть движение по путепроводу обещают осенью. По информации дорожников, еще 13 разрушенных за время полномасштабного вторжения РФ мостов — в работе.