Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский отстроили мост, который полностью уничтожили в начале полномасштабного вторжения РФ.
«Путепровод на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский в начале полномасштабного вторжения располагался непосредственно на линии разграничения. В результате боевых действий он был полностью разрушен. Начали восстановление постройки почти сразу после освобождения территории», — проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По данным дорожников, мост уже полностью построили. Сейчас обустраивают подходы к нему и укладывают асфальт.
«Следующим этапом нанесем дорожную разметку и установим соответствующие дорожные знаки», — пообещали в СВиРИ Харьковщины.
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Открыть движение по путепроводу обещают осенью. По информации дорожников, еще 13 разрушенных за время полномасштабного вторжения РФ мостов — в работе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мост, новости Харькова, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский отстроили мост, который полностью уничтожили в начале полномасштабного вторжения РФ".