Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины

Общество 10:07   16.07.2024
Оксана Горун
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины Фото: СВиРИ в Харьковской области

На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский отстроили мост, который полностью уничтожили в начале полномасштабного вторжения РФ.

«Путепровод на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский в начале полномасштабного вторжения располагался непосредственно на линии разграничения. В результате боевых действий он был полностью разрушен. Начали восстановление постройки почти сразу после освобождения территории», — проинформировала пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По данным дорожников, мост уже полностью построили. Сейчас обустраивают подходы к нему и укладывают асфальт.

ремонт дорог на Харьковщине 3
Фото: СВиРИ в Харьковской области
ремонт дорог на Харьковщине
Фото: СВиРИ в Харьковской области

«Следующим этапом нанесем дорожную разметку и установим соответствующие дорожные знаки», — пообещали в СВиРИ Харьковщины.

ремонт дорог на Харьковщине 2
Фото: СВиРИ в Харьковской области
ремонт дорог на Харьковщине 4
Фото: СВиРИ в Харьковской области

Читайте также: Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов

Открыть движение по путепроводу обещают осенью.  По информации дорожников, еще 13 разрушенных за время полномасштабного вторжения РФ мостов — в работе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
15.07.2024, 22:00
ISW: ВС РФ продолжают атаковать на Харьковщине, но без успехов
ISW: ВС РФ продолжают атаковать на Харьковщине, но без успехов
16.07.2024, 07:11
Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего
Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего
16.07.2024, 09:06
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
16.07.2024, 08:50
В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото)
В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото)
16.07.2024, 11:14

Новости по теме:

19:16
Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов
17:31
Отстраивают по принципу «лучше, чем было» — Шмыгаль в Старом Салтове (фото)
20:00
Меценат Парамонов и SMK Group перечислят 1 млн грн на восстановление Охматдета
08:58
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
13:49
Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов

Вы читали новость: «Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский отстроили мост, который полностью уничтожили в начале полномасштабного вторжения РФ".