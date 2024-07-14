Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов
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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове повреждения получили около 4,5 тыс. жилых домов. В каждом из них сейчас проводят экспертизу, которая определит, можно ли восстановить здание. И какие затраты нужны, чтобы снести этот дом и построить новый дом.
«Также мы делаем финансовый анализ, чтобы сравнить стоимость реконструкции и снос/возведение нового дома на том же месте. Если строительство нового будет стоить столько же, сколько и восстановление поврежденного, то, конечно, мы будем строить новые дома. В них будут обустроены системы энергосбережения, а также подземные паркинги», – отметил Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, жилой дом, Игорь Терехов, реконструкция, строительство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Игорь Терехов.".