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Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов

Общество 19:16   14.07.2024
Оксана Якушко
Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов Скриншот

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове повреждения получили около 4,5 тыс. жилых домов. В каждом из них сейчас проводят экспертизу, которая определит, можно ли восстановить здание. И какие затраты нужны, чтобы снести этот дом и построить новый дом.

«Также мы делаем финансовый анализ, чтобы сравнить стоимость реконструкции и снос/возведение нового дома на том же месте. Если строительство нового будет стоить столько же, сколько и восстановление поврежденного, то, конечно, мы будем строить новые дома. В них будут обустроены системы энергосбережения, а также подземные паркинги», – отметил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 19:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Игорь Терехов.".