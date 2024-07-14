Разбомбленные дома в Харькове снесут, чтобы вместо построить новые – Терехов

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове повреждения получили около 4,5 тыс. жилых домов. В каждом из них сейчас проводят экспертизу, которая определит, можно ли восстановить здание. И какие затраты нужны, чтобы снести этот дом и построить новый дом.

«Также мы делаем финансовый анализ, чтобы сравнить стоимость реконструкции и снос/возведение нового дома на том же месте. Если строительство нового будет стоить столько же, сколько и восстановление поврежденного, то, конечно, мы будем строить новые дома. В них будут обустроены системы энергосбережения, а также подземные паркинги», – отметил Игорь Терехов.