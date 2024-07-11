В Харькове восстанавливают дом, куда попал вражеский «Шахед» (фото)

В жилом доме на проспекте Любови Малой, который был поврежден в результате прямого попадания «Шахеда», продолжаются строительно-восстановительные работы.

По данным Харьковского горсовета, на втором этаже специалисты забетонировали пол в квартирах. Теперь они восстанавливают внутренние перегородки. Кроме того, специалисты демонтируют опорную фасадную стену.

Затем в доме планируют полностью восстановить кровлю, вентканалы, разрушенные плиты-перекрытия и отстроить стены.

«В квартирах и местах общего использования будут заменены поврежденные окна. Также там проведут внешние отделочные работы», – говорится в сообщении.