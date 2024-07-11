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У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)

Суспільство 16:49   11.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото) Фото: Харківська міськрада

У житловому будинку на проспекті Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи. 

За даними Харківської міськради, на другому поверсі фахівці забетонували підлогу у квартирах. Зараз вони відновлюють внутрішні перегородки. Крім того, спеціалісти демонтують опорну фасадну стіну.

Потім в будинку планують повністю відновити покрівлю, вентканали, зруйновані плити-перекриття та відбудувати стіни.

«У квартирах і місцях загального користування будуть замінені пошкоджені вікна. Також там проведуть зовнішні оздоблювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Таких руйнацій немає в жодному місті України – Терехов про Харків

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на проспекті Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи. ".