У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)

У житловому будинку на проспекті Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи.

За даними Харківської міськради, на другому поверсі фахівці забетонували підлогу у квартирах. Зараз вони відновлюють внутрішні перегородки. Крім того, спеціалісти демонтують опорну фасадну стіну.

Потім в будинку планують повністю відновити покрівлю, вентканали, зруйновані плити-перекриття та відбудувати стіни.

«У квартирах і місцях загального користування будуть замінені пошкоджені вікна. Також там проведуть зовнішні оздоблювальні роботи», – йдеться у повідомленні.