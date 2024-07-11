У Харкові відновлюють будинок, куди влучив ворожий «шахед» (фото)
Фото: Харківська міськрада
У житловому будинку на проспекті Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи.
За даними Харківської міськради, на другому поверсі фахівці забетонували підлогу у квартирах. Зараз вони відновлюють внутрішні перегородки. Крім того, спеціалісти демонтують опорну фасадну стіну.
Потім в будинку планують повністю відновити покрівлю, вентканали, зруйновані плити-перекриття та відбудувати стіни.
«У квартирах і місцях загального користування будуть замінені пошкоджені вікна. Також там проведуть зовнішні оздоблювальні роботи», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, восстанавливают, дім, ремонт, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на проспекті Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи. ".