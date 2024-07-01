Таких руйнацій немає в жодному місті України – Терехов про Харків

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив, що в місті щотижня збільшується кількість будинків, які необхідно відновлювати. Зробити це лише коштом міського бюджету неможливо.

“Таких руйнацій, які є у житловому фонді Харкова, немає в жодному місті України. Ми маємо 4,5 тисячі житлових будинків, які в тому чи іншому ступені розтрощені завдяки російської агресії. Тому дуже багато роботи й, звісно, за кошти міського бюджету неможливо це зробити”, – сказав Терехов.

За його інформацією, у 2022 році, попри активні бойові дії, у місті відновили 200 будинків. У минулому відбудували менше – 57, але це були будинки з дуже серйозними ушкодженнями. У плані на 2024 рік – відновлення ще близько сотні будинків.

“Кожного тижня, на жаль, додаються будинки, які потрібно відбудовувати. Тиждень тому був дуже жахливий “приліт”, коли загинули люди, розтрощений один із центральних будинків у місті. Нам потрібно все це зробити до зими, щоб люди могли в нормальних умовах перезимувати”, – зазначив мер Харкова.