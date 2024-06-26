Суботній “приліт” по Гагаріна: мерія схвалила невідкладний ремонт двох домів

Будинки на проспекті Гагаріна, 19 та 21 у Харкові, які зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, внесли до переліку об’єктів, що потребують невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

У зазначених будинках пошкоджені тримальні та огороджувальні конструкції, тому вони потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо. Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. В Основ’янському районі боєприпас, попередньо УМПБ Д-30, влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Перші три поверхи були повністю зруйновані. У Холодногірському – у підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей та поліцейський. Загинули дві людини. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула.