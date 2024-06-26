Суботній “приліт” по Гагаріна: мерія схвалила невідкладний ремонт двох домів
Будинки на проспекті Гагаріна, 19 та 21 у Харкові, які зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, внесли до переліку об’єктів, що потребують невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, повідомляє пресслужба мерії.
У зазначених будинках пошкоджені тримальні та огороджувальні конструкції, тому вони потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо. Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. В Основ’янському районі боєприпас, попередньо УМПБ Д-30, влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Перші три поверхи були повністю зруйновані. У Холодногірському – у підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей та поліцейський. Загинули дві людини. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, Гагарина, дома, исполком, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 13:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинки на проспекті Гагаріна, 19 та 21 у Харкові, які зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, внесли до переліку об’єктів, що потребують невідкладних аварійно-відновлювальних робіт".