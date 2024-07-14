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Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов

Суспільство 19:16   14.07.2024
Оксана Якушко
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові пошкоджень зазнали близько 4,5 тис. житлових будинків. У кожному з них фахівці проводять експертизу, яка визначить, чи можливо відновити будівлю. І які витрати повинно зробити, щоб знести цей будинок і побудувати новий будинок.

«Також ми робимо фінансовий аналіз, аби порівняти вартість реконструкції та знесення/зведення нового будинку на тому ж місці. Якщо будівництво нового коштуватиме стільки ж, як і відновлення пошкодженого, то, звісно, ми зводитимемо нові будинки. В них будуть облаштовані системи енергозбереження, підземні паркінги», – зазначив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 19:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.".