Міст, що був зруйнований під час боїв, відновили на головній трасі Харківщини
На трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський відбудували міст, який повністю знищили на початку повномасштабного вторгнення РФ.
“Шляхопровід на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський на початку повномасштабного вторгнення був розташований безпосередньо на лінії розмежування. Внаслідок бойових дій він був вщент зруйнований. Почали відбудову споруди майже одразу після звільнення території”, — поінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
За даними шляховиків, міст уже повністю збудували. Зараз облаштовують підходи до нього та укладають асфальт.
“Наступним етапом нанесемо дорожню розмітку та встановимо відповідні дорожні знаки”, — пообіцяли у СВіРІ Харківщини.
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Відкрити рух шляхопроводом обіцяють восени. За інформацією шляховиків, ще 13 зруйнованих за час повномасштабного вторгнення РФ мостів – у роботі.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський відбудували міст, який повністю знищили на початку повномасштабного вторгнення РФ".