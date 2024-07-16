Міст, що був зруйнований під час боїв, відновили на головній трасі Харківщини

На трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський відбудували міст, який повністю знищили на початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Шляхопровід на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський на початку повномасштабного вторгнення був розташований безпосередньо на лінії розмежування. Внаслідок бойових дій він був вщент зруйнований. Почали відбудову споруди майже одразу після звільнення території”, — поінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

За даними шляховиків, міст уже повністю збудували. Зараз облаштовують підходи до нього та укладають асфальт.

“Наступним етапом нанесемо дорожню розмітку та встановимо відповідні дорожні знаки”, — пообіцяли у СВіРІ Харківщини.

Відкрити рух шляхопроводом обіцяють восени. За інформацією шляховиків, ще 13 зруйнованих за час повномасштабного вторгнення РФ мостів – у роботі.