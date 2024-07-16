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Міст, що був зруйнований під час боїв, відновили на головній трасі Харківщини

Суспільство 10:07   16.07.2024
Оксана Горун
Міст, що був зруйнований під час боїв, відновили на головній трасі Харківщини Фото: СВіРІ в Харківській області

На трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський відбудували міст, який повністю знищили на початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Шляхопровід на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський на початку повномасштабного вторгнення був розташований безпосередньо на лінії розмежування. Внаслідок бойових дій він був вщент зруйнований. Почали відбудову споруди майже одразу після звільнення території”, — поінформувала пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

За даними шляховиків, міст уже повністю збудували. Зараз облаштовують підходи до нього та укладають асфальт.

ремонт доріг на Харківщині
Фото: СВіРІ в Харківській області

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“Наступним етапом нанесемо дорожню розмітку та встановимо відповідні дорожні знаки”, — пообіцяли у СВіРІ Харківщини.

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Фото: СВіРІ в Харківській області
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Фото: СВіРІ в Харківській області

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Відкрити рух шляхопроводом обіцяють восени. За інформацією шляховиків, ще 13 зруйнованих за час повномасштабного вторгнення РФ мостів – у роботі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський відбудували міст, який повністю знищили на початку повномасштабного вторгнення РФ".