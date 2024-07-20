Міст відновили на Харківщині: дорожники відмовились від класичних конструкцій
На Харківщині відкрили рух вже третім відновленим після російського вторгнення мостом.
Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, міст на автодорозі Р-79 був зруйнований, щоб загальмувати просування ворога на початку вторгнення.
«Після того, як українські військові відкинули росіян, відразу почалися роботи з відновлення споруди, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів», – зазначили в Службі.
Також ця дорога пов’язує відразу чотири райони регіону, тож відновлювати її потрібно було швидко. Для цього фахівці вирішили відмовитися від класичних монолітних конструкцій та використали дві гофровані металеві труби, що в рази скоротило процес будівництва та здешевило вартість проєкту, зазначили дорожники.
За словами спеціалістів, термін експлуатації таких труб не поступається залізобетонним конструкціям. Наразі капремонт мосту вже майже завершено, залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, мост, ремонт, рух, сэкономить, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 10:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відкрили рух вже третім відновленим після російського вторгнення мостом.".