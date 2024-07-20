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Міст відновили на Харківщині: дорожники відмовились від класичних конструкцій

Суспільство 10:47   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Міст відновили на Харківщині: дорожники відмовились від класичних конструкцій Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На Харківщині відкрили рух вже третім відновленим після російського вторгнення мостом.

Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, міст на автодорозі Р-79 був зруйнований, щоб загальмувати просування ворога на початку вторгнення.

«Після того, як українські військові відкинули росіян, відразу почалися роботи з відновлення споруди, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів», – зазначили в Службі.

Також ця дорога пов’язує відразу чотири райони регіону, тож відновлювати її потрібно було швидко. Для цього фахівці вирішили відмовитися від класичних монолітних конструкцій та використали дві гофровані металеві труби, що в рази скоротило процес будівництва та здешевило вартість проєкту, зазначили дорожники.

За словами спеціалістів, термін експлуатації таких труб не поступається залізобетонним конструкціям. Наразі капремонт мосту вже майже завершено, залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію.

Читайте також: Міст, що був зруйнований під час боїв, відновили на головній трасі Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Міст відновили на Харківщині: дорожники відмовились від класичних конструкцій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відкрили рух вже третім відновленим після російського вторгнення мостом.".