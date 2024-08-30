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Руйнується міст: на Харківщині перекривають трасу (фото)

Суспільство 10:54   30.08.2024
Оксана Горун
Руйнується міст: на Харківщині перекривають трасу (фото) Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області

Наступного тижня на Харківщині розпочнуть аварійний ремонт мосту в районі міста Первомайський на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Розпочинаємо аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі поблизу міста Первомайський, у зв’язку із чим рух спорудою буде повністю перекрито, а об’їзд влаштовано місцевою дорогою”, – повідомила пресслужба СВіРІ.

Дорожники зазначили, що траса Мерефа – Лозова – Павлоград зараз – один з основних військово-логістичних маршрутів, тому її стан під постійним контролем.

руйнується міст у районі Первомайського на трасі Харків - Павлоград 5
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області

“Нещодавно, обстежуючи штучну споруду (міст – Ред.), побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури. В рамках аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ “РДС”, заплановано підсилення наявних опор, влаштування підходів до штучної споруди та укріплення насипу”, – поінформували в Службі.

руйнується міст у районі Первомайського на трасі Харків - Павлоград
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області

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руйнується міст у районі Первомайського на трасі Харків - Павлоград 6
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області
руйнується міст у районі Первомайського на трасі Харків - Павлоград 4
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області
руйнується міст у районі Первомайського на трасі Харків - Павлоград 2
Фото: пресслужба СВіРІ в Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня на Харківщині розпочнуть аварійний ремонт мосту в районі міста Первомайський на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".