Руйнується міст: на Харківщині перекривають трасу (фото)

Наступного тижня на Харківщині розпочнуть аварійний ремонт мосту в районі міста Первомайський на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

“Розпочинаємо аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі поблизу міста Первомайський, у зв’язку із чим рух спорудою буде повністю перекрито, а об’їзд влаштовано місцевою дорогою”, – повідомила пресслужба СВіРІ.

Дорожники зазначили, що траса Мерефа – Лозова – Павлоград зараз – один з основних військово-логістичних маршрутів, тому її стан під постійним контролем.

“Нещодавно, обстежуючи штучну споруду (міст – Ред.), побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури. В рамках аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ “РДС”, заплановано підсилення наявних опор, влаштування підходів до штучної споруди та укріплення насипу”, – поінформували в Службі.