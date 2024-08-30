Руйнується міст: на Харківщині перекривають трасу (фото)
Наступного тижня на Харківщині розпочнуть аварійний ремонт мосту в районі міста Первомайський на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Розпочинаємо аварійні ремонтні роботи на шляхопроводі поблизу міста Первомайський, у зв’язку із чим рух спорудою буде повністю перекрито, а об’їзд влаштовано місцевою дорогою”, – повідомила пресслужба СВіРІ.
Дорожники зазначили, що траса Мерефа – Лозова – Павлоград зараз – один з основних військово-логістичних маршрутів, тому її стан під постійним контролем.
“Нещодавно, обстежуючи штучну споруду (міст – Ред.), побудовану ще у 70-х роках минулого століття, фахівці виявили цілий ряд пошкоджень – починаючи від руйнування підходів до шляхопроводу та покриття самої дороги й завершуючи великими обсягами ураження корозією арматури. В рамках аварійно-відновлювальних робіт, які проводитиме підрядна організація ТОВ “РДС”, заплановано підсилення наявних опор, влаштування підходів до штучної споруди та укріплення насипу”, – поінформували в Службі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мост, новини Харкова, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, трасса;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня на Харківщині розпочнуть аварійний ремонт мосту в районі міста Первомайський на дорозі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області".