Двух депутатов на Харьковщине хотят посадить за восстановление моста
Двух депутатов Изюмского райсовета будут судить за пособничество государству-агрессору. По данным следствия, во время оккупации Изюма они помогали захватчикам восстановить и отстроить мост в городе.
«Обвиняемые предоставили представителям оккупационной администрации помощь в восстановлении и строительстве моста в Изюме для обеспечения беспрепятственной переправы со стороны поселка Боровая российской военной техники. «Народные избранники» организовывали сбор, погрузку на транспортные средства, доставку бревен, труб и плит к месту строительства моста, их выгрузку и последующую укладку», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Кроме строительства, депутаты во время оккупации обнаружили в себе таланты к торговле краденным. По информации обвинения, деятели заставляли местных предпринимателей передать им семена подсолнечника. А потом организовали вывоз чужого урожая для продажи в РФ. Везли награбленное в российские Валуйки и Шебекино. Доходом с хозяевами урожая не поделились — оставили себе и российским военным.
«Установлено, что депутаты помогли оккупантам вывезти более 700 тонн семян подсолнечника», — уточнили прокуроры.
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Также депутаты, по версии следствия, «отжали» у местного жителя два грузовика — «Volvo» и «DAF» — чтобы перевозить краденый урожай.
Сейчас депутаты скрываются, их объявили в розыск, чтобы посадить. А пока судить будут заочно — в Дзержинском районном суде Харькова. Если обвиняемых признают виновными и поймают, им грозит провести за решеткой до 20 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, Изюм, новости Харькова, предатели, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух депутатов Изюмского райсовета будут судить за пособничество государству-агрессору. По данным следствия, во время оккупации Изюма они помогали захватчикам восстановить и отстроить мост в городе".