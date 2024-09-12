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Двух депутатов на Харьковщине хотят посадить за восстановление моста

Общество 11:08   12.09.2024
Оксана Горун
Двух депутатов на Харьковщине хотят посадить за восстановление моста

Двух депутатов Изюмского райсовета будут судить за пособничество государству-агрессору. По данным следствия, во время оккупации Изюма они помогали захватчикам восстановить и отстроить мост в городе.

«Обвиняемые предоставили представителям оккупационной администрации помощь в восстановлении и строительстве моста в Изюме для обеспечения беспрепятственной переправы со стороны поселка Боровая российской военной техники. «Народные избранники» организовывали сбор, погрузку на транспортные средства, доставку бревен, труб и плит к месту строительства моста, их выгрузку и последующую укладку», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Кроме строительства, депутаты во время оккупации обнаружили в себе таланты к торговле краденным. По информации обвинения, деятели заставляли местных предпринимателей передать им семена подсолнечника. А потом организовали вывоз чужого урожая для продажи в РФ. Везли награбленное в российские Валуйки и Шебекино. Доходом с хозяевами урожая не поделились — оставили себе и российским военным.

«Установлено, что депутаты помогли оккупантам вывезти более 700 тонн семян подсолнечника», — уточнили прокуроры.

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Также депутаты, по версии следствия, «отжали» у местного жителя два грузовика — «Volvo» и «DAF» — чтобы перевозить краденый урожай.

Сейчас депутаты скрываются, их объявили в розыск, чтобы посадить. А пока судить будут заочно — в Дзержинском районном суде  Харькова. Если обвиняемых признают виновными и поймают, им грозит провести за решеткой до 20 лет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух депутатов Изюмского райсовета будут судить за пособничество государству-агрессору. По данным следствия, во время оккупации Изюма они помогали захватчикам восстановить и отстроить мост в городе".