Двох депутатів на Харківщині хочуть посадити за відновлення мосту
Двох депутатів Ізюмської райради судитимуть за допомогу державі-агресорці. За даними слідства, під час окупації Ізюма вони допомагали загарбникам відновити та відбудувати тут міст.
“Обвинувачені надали представникам окупаційної адміністрації допомогу у відновленні та будівництві моста у м. Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи з боку селища Борова російської військової техніки. «Народні обранці» організовували збір, завантаження на транспортні засоби, доставлення колод, труб та плит до місця будівництва моста, їхнє вивантаження та подальше укладення”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Окрім будівництва, депутати під час окупації виявили в собі таланти до торгівлі краденим. За інформацією звинувачення, діячі змушували місцевих підприємців передати їм насіння соняшнику. А потім організували вивезення чужого врожаю на продаж у РФ. Везли награбоване в російські Валуйки та Шебекіно. Доходом із господарями врожаю не поділилися – залишили собі та російським військовим.
“Встановлено, що депутати допомогли окупантам вивезти понад 700 тонн соняшникового насіння”, – уточнили прокурори.
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Також депутати, за версією слідства, “віджали” у місцевого жителя дві вантажівки – “Volvo” та “DAF” – щоб перевозити крадений урожай.
Наразі депутати переховуються, їх оголосили в розшук, щоб посадити. А поки що судитимуть заочно – у Дзержинському районному суді Харкова. Якщо обвинувачених визнають винними та спіймають, їм загрожує провести за ґратами до 20 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, депутаты, новини Харкова, предатели, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох депутатів Ізюмської райради судитимуть за допомогу державі-агресорці. За даними слідства, під час окупації Ізюма вони допомагали загарбникам відновити та відбудувати тут міст".