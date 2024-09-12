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Двох депутатів на Харківщині хочуть посадити за відновлення мосту

Суспільство 11:08   12.09.2024
Оксана Горун
Двох депутатів на Харківщині хочуть посадити за відновлення мосту

Двох депутатів Ізюмської райради судитимуть за допомогу державі-агресорці. За даними слідства, під час окупації Ізюма вони допомагали загарбникам відновити та відбудувати тут міст.

“Обвинувачені надали представникам окупаційної адміністрації допомогу у відновленні та будівництві моста у м. Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи з боку селища Борова російської військової техніки. «Народні обранці» організовували збір, завантаження на транспортні засоби, доставлення колод, труб та плит до місця будівництва моста, їхнє вивантаження та подальше укладення”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Окрім будівництва, депутати під час окупації виявили в собі таланти до торгівлі краденим. За інформацією звинувачення, діячі змушували місцевих підприємців передати їм насіння соняшнику. А потім організували вивезення чужого врожаю на продаж у РФ. Везли награбоване в російські Валуйки та Шебекіно. Доходом із господарями врожаю не поділилися – залишили собі та російським військовим.

“Встановлено, що депутати допомогли окупантам вивезти понад 700 тонн соняшникового насіння”, – уточнили прокурори.

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Також депутати, за версією слідства, “віджали” у місцевого жителя дві вантажівки – “Volvo” та “DAF” – щоб перевозити крадений урожай.

Наразі депутати переховуються, їх оголосили в розшук, щоб посадити. А поки що судитимуть заочно – у Дзержинському районному суді Харкова. Якщо обвинувачених визнають винними та спіймають, їм загрожує провести за ґратами до 20 років.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох депутатів Ізюмської райради судитимуть за допомогу державі-агресорці. За даними слідства, під час окупації Ізюма вони допомагали загарбникам відновити та відбудувати тут міст".