«Взяти Харків за 5 днів»: план генерала РФ провалився, він отримав підозру

Правоохоронці ідентифікували російського генерала, який розробив план щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, підозрюваний – генерал-лейтенант Костянтин Степаніщев, заступник командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ.

«Відповідно до плану Степаніщева підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його «у кільце». Для цього штурмові групи військ РФ мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети «Іскандер» атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру», – додали в СБУ.

Крім цього, під час боїв група ГРУ намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор. У разі захоплення міста Степаніщев планував віддати наказ підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об’єкти Харкова і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно містян.

«Однак, «бліцкриг» російського генерала провалився завдяки діям Сил оборони України», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурант з 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою ЗС РФ. Згодом йому надали генеральське звання, дали нову посаду, зірку «героя Росії», а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну.

Степаніщеву заочно повідомили про підозру у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі.