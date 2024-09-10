Облаштовував для РФ склади з боєприпасами: у Харкові спіймали зрадника
Підозрюваний – колишній чиновник Куп’янської міськради, який добровільно почав співпрацювати з ворогом після окупації громади. Наразі фігуранта знайшли у Харкові і вже повідомили йому про підозру, – поінформував речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.
Після того, як колаборант почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ, він отримав посаду в так званому управлінні ЖКГ.
“На цій “посаді” колаборант займався реконструкцією зруйнованих рашистами будівель для їх подальшої передачі на потреби країни-агресора. Насамперед, на таких об’єктах ворог “розквартував” особовий склад окупаційних угруповань росії та облаштовував їх склади з боєприпасами”, – повідомив Абдула.
А ось після деокупації Куп’янської громади чоловік вирішив переїхати до Харкова, де під виглядом переселенця винаймав квартиру. Проте силовики знайшли його та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (“колабораційна діяльність”).
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, Купянская громада, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 10:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрюваний – колишній чиновник Куп’янської міськради, який добровільно почав співпрацювати з ворогом після окупації громади. Наразі фігуранта знайшли в Харкові і вже повідомили йому про підозру, – поінформував речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.".